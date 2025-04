Início morno do Bahia foi fator principal para o empate, diz Ceni

Início do jogo é determinante para o resultado final, disse o técnico - Foto: Redes Socias EC Bahia

O Esporte Clube Bahia tentou, mesmo com maior posse de bola, mais finalizações e escanteios, não conseguiu vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro. Em jogo realizado neste domingo, 13, na Arena Fonte Nova, o time comandado por Rogério Ceni ficou no 1x1 com o Mirassol. Durante coletiva de imprensa pós-jogo, o comandante do time fez críticas à postura do time no primeiro tempo e afirmou que isso foi determinante para o empate.

“Início do jogo é determinante para o resultado final. A gente não pode buscar um resultado expressivo no Uruguai e se acomodar no jogo seguinte. A postura que entramos foi determinante para depois, no final, correr atrás, e aí logicamente que com o cansaço, as trocas, nós vamos cansando. Falei com eles que não podemos nos dar ao luxo de entrar tão fora de foco como entramos nos primeiros 20, 25 minutos. Mirassol é um bom time, está muito ligado à nossa postura. A gente de todas as maneiras começa a se abrir, a sofrer contra-ataques. Os primeiros 20, 30 minutos são os piores que jogamos esse ano”, disse Rogério Ceni.

Além da frustração com o empate, o Bahia pode ter dois importantes desfalques para o próximo jogo. O zagueiro Kanu sentiu dores na panturrilha logo no início e, junto com zagueiro Gabriel Xavier que também está lesionado na panturrilha, desde no dia 3 de abril, e segue fora do time por pelo menos até a sexta rodada, pode ficar de fora da partida contra o Cruzeiro, dia 17, em Belo Horizonte.