Destaque do Bahia, Luciano Juba lidera estatísticas do Brasileirão

Luciano Juba deu sua terceira assistência no Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Diante de quase 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova, o Bahia decepcionou ao empatar em 1 a 1 com o Mirassol. Em tarde pouco inspirada, o gol de empate do Esquadrão saiu da cabeça de Pulga, mas o cruzamento ‘na medida’ veio dos pés de Luciano Juba, destaque do time e que lidera as estatísticas do Brasileirão.

Apesar do resultado melancólico, o lateral-esquerdo alcançou sua terceira assistência na Série A após o gol deste domingo, 13. Com apenas três rodadas, o camisa 46 tricolor contribuiu diretamente com os quatro gols marcados pelo Bahia nesta edição do certame — assistência contra Corinthians, Santos e Mirassol, além de um gol marcado contra o Peixe.

Luciano Juba então lidera estatísticas do Brasileirão. Ele é o jogador com mais assistências (3) e maior número de participações em gols (4), ao lado de Vegetti, do Vasco. O lateral do Bahia também é o jogador mais influente da competição, participando de 100% dos gols do clube.

As assistências em sequência consolidam Luciano Juba como destaque do Bahia na temporada. Ao todo já são sete passes para gol, caracterizando-se como principal garçom do time na temporada.

Bronca de Ceni

Mesmo contribuindo de forma positiva para o empate contra o Mirassol, o técnico Rogério Ceni fez um alerta quanto à concentração de Luciano Juba no início da partida. A postura do elenco no primeiro terço do jogo foi alvo de criticas do treinador.

Durante coletiva de imprensa realizada após o jogo contra o Mirassol, o Rogério Ceni disse que Luciano Juba não começou o jogo bem, mas que conseguiu se recuperar durante a extensão da partida: “Entrou desconcentrado [...] Começou mal o jogo, mas deu a volta por cima, deu assistência”.

Apesar da bronca inicial, Rogério Ceni também comentou a fase que Luciano Juba vive com a camisa do Bahia, sendo destaque a nível nacional.

Vem atravessando uma fase fantástica [...] uma temporada acima da média Rogério Ceni - treinador do Bahia

Posicionamento

Quando chegou ao Bahia, Luciano Juba vivia grande fase atuando como meia jogando pelo Sport, mas ganhou destaque com a camisa tricolor quando foi 'deslocado' para a lateral-esquerda.

Sob o comando de Rogério Ceni, o jogador se consolidou na posição na temporada passada, e desde então virou titular absoluto do time. A grande fase na posição passa diretamente pelo posicionamento atribuído ao jogador pelo treinador tricolor.

Antes da chegada do zagueiro Ramos Mingo, Luciano Juba ficava 'preso' na lateral, dando cobertura à Kanu, que era deslocado ao lado esquerdo do setor devido a ausência de um defensor canhoto.

Agora sem a deficiência no lado esquerdo, o camisa 46 fica mais livre para subir e atuar pelo meio, construindo jogadas, o que fica evidente quando analisado a contribuição do jogador em 2025. Com 17 partidas disputadas no ano, Juba igualou as assistências distribuídas na soma das últimas duas temporadas com o clube.

Veja:

Luciano Juba em 2025: 17 jogos, 7 assistências e 1 gol;

Luciano Juba em 2023 + 2024: 77 jogos, 7 assistências e 4 gols.

Durante a coletiva, Ceni falou sobre o posicionamento do jogador quando joga no esquema 4-3-3: "Juba joga no meio, jogou durante todo o jogo. Saía de dentro para fora, depois começou a abrir espaço com o Juba arrastando. Juba abria, Jean Lucas começou a entrar, começamos bem o segundo tempo. A gente vem jogando dessa maneira até três, quatro jogos atrás".