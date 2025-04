Bahia tem pior início de Brasileirão desde 2012; veja números

Bahia empatou com o Mirassol na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O empate contra o Mirassol ficou marcado de forma negativa na história do Bahia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 13, diante da torcida tricolor, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou ao seu terceiro empate consecutivo, marcando o pior início do clube na competição desde 2012. Além disso, é a primeira vez, desde a unificação do Brasileirão, que o Esquadrão empatou as três primeiras partidas do certame.

O Tricolor não ficava sem vencer pelo menos um dos três primeiros jogos desde a edição de 2012 do Campeonato Brasileiro, quando empatou na estreia contra o Santos, em casa, perdeu para o São Paulo fora, e conquistou apenas um ponto contra o Atlético-MG, também fora.

Naquele ano, o jejum se estendeu até a 4ª rodada, e o Bahia só venceu o primeiro jogo daquela edição contra o Sport, na 5ª rodada.

Veja o desempenho do Bahia nos três primeiros jogos das últimas 11 edições do Brasileirão:

2012 - 1 derrota e 2 empates;

2013 - 1 triunfo, 1 derrota e 1 empate;

2014 - 2 triunfos e 1 derrota;

2017 - 1 triunfo e 2 derrotas;

2018 - 1 triunfo, 1 derrota e 1 empate;

2019 - 2 triunfos e 1 empate;

2020 - 2 triunfos e 1 empate;

2021 - 1 triunfo, 1 derrota e 1 empate;

2023 - 1 triunfo e 2 derrotas;

2024 - 1 triunfo, 1 empate e 1 derrota;

2025 - 3 empates.

Ceni critica postura

Para o técnico Rogério Ceni, a postura do time nos primeiros minutos do jogo foi essencial para o resultado final. O treinador demonstrou insatisfação com a acomodação apresentada pela equipe no primeiro terço do jogo, e citou a partida contra o Nacional, pela Libertadores, como métrica de avaliação.

“Início do jogo é determinante para o resultado final. A gente não pode buscar um resultado expressivo no Uruguai e se acomodar no jogo seguinte. A postura que entramos foi determinante para depois, no final, correr atrás, e aí logicamente que com o cansaço, as trocas, nós vamos cansando. Falei com eles que não podemos nos dar ao luxo de entrar tão fora de foco como entramos nos primeiros 20, 25 minutos. Os Primeiros 20, 30 minutos são os piores que jogamos esse ano”, disse .

O time de Rogério Ceni terá a oportunidade de mostrar outra ímpeto nesta quinta-feira, 17, quando enfrenta o Cruzeiro, às 21h30, no Estádio do Mineirão. O duelo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.