Ruan Pablo pode ser solução para problema apontado por Ceni no Bahia

Ruan Pablo, atacante do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Os pontas Erick Pulga e Ademir iniciaram o ano com o pé direito e conquistaram a vaga na equipe titular do Bahia no começo da temporada. Com a saída de peças importantes no setor, como Biel (para o Sporting-POR) e Rafael Ratão (para o Cerezo Osaka-JAP), o técnico Rogério Ceni apontou a necessidade de novas opções para o segundo tempo, mas que pode ter solução, na própria casa, para o problema indicado: o atacante Ruan Pablo, de 16 anos.

O comandante destacou a necessidade de "mudar a forma de jogar" quando os pontas precisam ser substituídos nas partidas. Quando Pulga e Ademir foram titulares nos últimos jogos, por exemplo, o Tricolor possuiu Kayky, contratado na última janela de transferências, e Tiago, da base, como "velocistas" para a segunda etapa.

Outro nome, no entanto, pode virar opção no Bahia após o fim do Torneio Sul-Americano Sub-17. Pivete de Aço, o atacante Ruan Pablo, de 16 anos, pede passagem no time principal do Tricolor e voltou a se destacar na competição entre seleções, somando três gols e duas assistências em seis jogos.

Além disso, o atleta obteve a maior nota no Sofascore entre todos os jogadores da competição e, pela Seleção Brasileira, Ruan Pablo foi campeão do torneio vencendo a Colômbia, nos pênaltis, na grande decisão. Pela equipe principal do Bahia, o atleta fez seis jogos e marcou um gol, além de se tornar o jogador mais jovem a balançar as redes na história do clube, superando o feito de Beijoca.

🔎 Ruan Pablo (16 anos) foi o jogador do Brasil com a maior Nota do Sul-Americano Sub-17! 🇧🇷💎



⚔ 6 jogos

⚽️ 3 gols (!)

🅰️ 2 assistências

⏰ 104 mins p/ participar de gol (!)

👟 15 finalizações (6 no gol)

🔑 8 passes decisivos

💨 19 dribles certos (!)

💯 Nota Sofascore 7.23 pic.twitter.com/YWseDkJjvt — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 15, 2025

“Acho que o Cadu deu uma entrevista, a gente sabe que precisa de um jogador de velocidade pelo lado, mas é uma janela que só tem o mercado interno e os valores estão muito caros para trazer reforços. Então temos que ter paciência. Uma contratação errada impacta muito no orçamento. Aqui não tem dinheiro infinito", comentou Rogério Ceni sobre a necessidade de buscar opções no mercado da bola.

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Foto: Leticia Martins | ECBahia

Em entrevista coletiva, Rogério Ceni revelou o interesse do Bahia em contratar um ponta na janela de transferências que esteve aberta até a última sexta-feira, 11, mas que já foi fechada. Agora apenas com a janela de junho à disposição para reforçar o elenco, o Bahia procura opções dentro do próprio grupo visando a disputa do Campeonato Brasileiro, Conmebol Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

"Então é uma questão de tentar não ter lesões, mas é fato que na saída dos velocistas a gente precisa mudar a maneira de jogar. Mas só vamos investir quando tiver certeza que é um jogador diferenciado. O dinheiro aqui é limitado como em todo lugar”, concluiu o treinador.

Ruan Pablo estreou no profissional no ano passado e ganhou sequência nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano de 2025. O atacante marcou seu primeiro gol em 29 de janeiro, se tornando o jogador mais jovem a marcar gol pelo Bahia.