Copa do Brasil Sub-17: Bahia está pronto para pegar o Juventude-MA

- Foto: Divulgação / EC Bahia

Com ampla vantagem após golear o Juventude Samas-MA por 6 a 1 no jogo de ida, o time Sub-17 do Bahia está pronto para o duelo decisivo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

Os Pivetes de Aço realizaram a atividade final de preparação na tarde desta segunda-feira, 14, em Bacabal-MA, para a partida desta terça-feira, 15, às 15h30, no Estádio Pinheirão, em São Mateus-MA.

Apesar do placar elástico no primeiro confronto, o técnico Léo Mendes mantém os pés no chão e cobra seriedade dos atletas no confronto que vale vaga na semifinal.

“Temos uma grande vantagem conquistada no jogo de ida, mas isso não vai mudar a nossa forma de jogar. Queremos apresentar um futebol bonito e buscar o resultado positivo para voltar para a Bahia com o triunfo”, disse.

Com a classificação bem encaminhada, o time azul, vermelho e branco enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre São Paulo e Sport, que empataram na primeira partida, realizada em Pernambuco.-