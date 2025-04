Árbitro da final do Baianão é escalado para apitar o Mundial de Clubes

Wilton Pereira Sampaio - Foto: (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Árbitro que apitou o jogo de volta da final do Campeonato Baiano, que terminou em 1 a 1 no Barradão, o goiano Wilton Pereira Sampaio foi um dos dois brasileiros escalados para comandar o Mundial de Clubes da FIFA. A competição, que se inicia no dia 14 de junho e se encerra em 13 de julho, também contará com o catarinense Ramon Abatti Abel.

Comandada por Wilton Pereira Sampaio, a partida de volta da decisão do Baianão foi marcada por confusão nos minutos finais do confronto no Estádio Manoel Barradas. Aos 50 minutos do segundo tempo, uma briga generalizada começou envolvendo os reservas dos dois times, inclusive com trocas de socos.

Durante o ocorrido, o volante Gabriel Baralhas, do Rubro-Negro, foi expulso, decisão que foi anulada após revisão recomendada pelo VAR. Após o gol marcado pelo atacante Kayky, que decidiu o título do Tricolor, outra cena lamentável foi protagonizada pelos jogadores.

Com mais uma confusão se iniciando nos minutos finais da partida, o árbitro Wilton Pereira Sampaio optou por encerrar o jogo após aplicar alguns cartões vermelhos.

O Mundial de Clubes da FIFA também terá o uso de câmeras corporais aplicada em árbitros como novidade de um experimento para que o público possa assistir à partida a partir de um novo ângulo. Vale mencionar que, ao todo, 35 juízes foram escalados pela entidade.