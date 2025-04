Vitória x Fortaleza: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, 16, às 21h30 - Foto: Victor Ferreia / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, e agora vai em busca da primeira vitória. Nesta quarta-feira, 16, o Leão da Barra recebe o Fortaleza, no Barradão, às 21h30, tentando afastar a má fase que circula nas redondezas do CT Manoel Pontes Tanajura.

Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o rubro-negro se reapresenta nesta terça-feira, 15, já de olho no duelo decisivo contra o rival nordestino. O treino desta tarde será o único para o jogo, que contará com o retorno de Thiago Carpini na beirada do campo, após o treinador cumprir suspensão contra o Atlético-MG, decorrente da expulsão na partida anterior contra o Flamengo.

Falando em Carpini, o técnico vive seu pior momento no comando do Leão da Barra, mas o torcedor pode se apegar ao retrospecto recente do confronto contra o Fortaleza para acabar de vez com a sequência de jogos sem vencer. Nos últimos quatro duelos entre as equipes, o Vitória venceu o Tricolor do Ceará três vezes — sendo dois jogos no Castelão — , enquanto o Leão do Pici acumula apenas um resultado positivo no período.

Veja:

Fortaleza 1 x 2 Vitória - Copa do Nordeste de 2025;

Vitória 2 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro de 2024;

Fortaleza 3 x 1 Vitória - Campeonato Brasilerio de 2024;

Fortaleza 0 x 1 Vitória - Copa do Nordeste de 2024.

Transmissão

Onde assistir: TV Bahia e Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Matheusinho, Baralhas e Willian; Erick, Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández, Yago Pikachu e Calebe; Marinho e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Ficha técnica

Data: quarta-feira, 16 de abril de 2025.

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio Barradão - Salvador, BA.