Com dois jogos a disputar, Vitória divulga programação da semana

Rubro-negro se planeja para encarar dois desafios consecutivos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após empatar fora de casa com o Atlético-MG no último domingo, 13, e somar seu primeiro ponto na Série A, o Vitória terá dois compromissos em sequência pelo Campeonato Brasileiro, contra Fortaleza e Fluminense, respectivamente. O clube divulgou a programação de preparação do time profissional para a semana.

Após desembarcar em Salvador, o elenco comandado por Thiago Carpini ganhou folga nesta segunda-feira, 14. Sem tempo, o grupo realiza o único treino mirando o Leão do Pici nesta terça-feira, 15, no CT Manoel Pontes Tanajura. O duelo contra os cearenses ocorre na quarta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Logo depois, o plantel rubro-negro já mira as atenções para o compromisso fora de casa contra o Fluminense, agendado para domingo, 20, às 18h30, no Maracanã, pela 5ª rodada.

O time fará treinamentos na quinta, 17, e na sexta, 18, em Salvador. O trabalho final será no sábado, 19, véspera da partida, já no Rio de Janeiro.

Confira programação do Vitória para os jogos contra Fortaleza e Fluminense pelo Brasileirão:

TERÇA-FEIRA (15)

Coletiva virtual pré-jogo

Apresentação e treino - 15h

QUARTA-FEIRA (16)

Vitória x Fortaleza

21h30 - Campeonato Brasileiro - 4ª rodada

QUINTA-FEIRA

Apresentação e treino - 15h

SEXTA-FEIRA

Apresentação e treino - 14h

Viagem para o Rio de Janeiro

SÁBADO

Coletiva virtual pré-jogo

Treino no RJ - 15h30

DOMINGO

Jogo - Fluminense X Vitória

Maracanã - 18h30 - Campeonato Brasileiro - 5ª rodada