Vitória joga bem contra o Atlético Mineiro, mas cede empate no final

Com o resultado, o Vitória sobe para a 19ª posição com 1 ponto - Foto: Divulgação EC Vitória

O Esporte Clube Vitória empatou com o Atlético Mineiro pela terceira rodada Campeonato Brasileiro da série A, neste domingo, 13, em Belo Horizonte. A partida terminou 2 a 2 e todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Mesmo sem maior posse de bola, mas eficaz nos desarmes e levando perigo para zaga atleticana nos contra-ataques, o Vitória não sofreu no primeiro tempo. Em entrevista ainda no final do primeiro tempo, o zagueiro do Leão Lucas Halter disse: “Jogo difícil, muito intenso, mas soubemos suportar”, disse Halter

Em descida rápida pela direita, Matheuzinho tabela com Mosquito e sai de cara com o goleiro Everson, o atacante do Leão tenta duas vezes e manda a bola para o gol. O Atlético chegou ao empate aos 12 minutos do segundo tempo. Após um bate e rebate na zaga do Leão, Fausto Vera ganha no alto e cabeceia no ângulo, sem chances para Lucas Arcanjo. Fim do primeiro tempo: 1x1 com vaias da torcida do Galo

Logo no início do segundo tempo, Gustavo Mosquito recebe bom cruzamento de Janderson e cruza na medida para o zagueiro Lucas Halter cabecear na marca do pênalti e mandar a bola para as redes. Vitória 2 x 1. O Galo chegou novamente ao empate aos 42 do segundo tempo, Igor Gomes cabeceia fraco, a bola bate na trave e entra, 2 a 2.

Com o resultado, o Vitória sobe para a 19ª posição com 1 ponto. O próximo jogo será em casa, no Barradão, contra o Fortaleza, dia 16, às 21h30.