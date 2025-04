CBF solicita vitória do Fortaleza após jogo cancelado na Libertadores

Confusão no gramado do jogo entre Colo-Colo e Fortaleza - Foto: Foto: Javier TORRES / AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu para a Conmebol declarar o Fortaleza vencedor do jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores. A entidade enviou, nesta sexta-feira, 11, um documento para Fred Nantes, Diretor de Competições da assossiação, pedindo a vitória do clube cearense por 3 a 0 após o jogo ser cancelado na noite desta quinta-feira, 10.

No pronunciamento, a CBF lamentou a morte de torcedores chilenos e o caso de invasão de campo, que marcou a partida no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

Além disso, a entidade justificou o pedido citando o artigo 6, item 3, “g” e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol, que destaca a responsabilidade do clube mandantes em episódios como esse.

Entenda o que aconteceu

A confusão começou com um grave incidente fora do estádio, onde dois torcedores do Colo-Colo, sendo uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13, morreram ao serem esmagados por uma cerca durante uma tentativa de invasão em massa, quando cerca de 100 pessoas tentaram entrar sem ingresso.

Com a notícia das mortes, a tensão se espalhou para dentro do estádio, onde torcedores lançaram objetos e invadiram o campo, forçando a evacuação. Jogadores do Fortaleza correram para os vestiários, enquanto atletas do Colo-Colo tentaram conter os invasores. A Conmebol suspendeu o jogo e avalia uma nova data para a realização da partida.

Confira a nota da CBF na íntegra:

"A CBF lamenta profundamente a morte dos dois torcedores chilenos e os episódios de violência ocorridos na partida entre Colo-Colo e Fortaleza, realizada na quinta-feira (10), em Santiago, pela Libertadores. Logo após a suspensão da partida, a entidade manteve contato com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, dando todo o suporte necessário ao clube desde então.

A CBF informa também que enviou, na madrugada desta sexta-feira (11), às 2h10, ao Diretor de Competições da Conmebol, Fred Nantes, um documento salvaguardando os interesses do filiado e pedindo a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3 a 0, em razão da responsabilidade do clube mandante, de acordo com o previsto no artigo 6, item 3, “g” e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol.

Na manhã desta sexta, às 9h15, a CBF ratificou a decisão e enviou a denúncia (em anexo) aos Órgãos Judiciais da Conmebol fundamentando o pedido para o clube cearense ser declarado vencedor da partida."