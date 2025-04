Torcedor de rival do Bahia na Libertadores morre em briga no Brasil

Torcida do Atlético Nacional, da Colômbia - Foto: Divulgação

Além da vitória por 3 a 0 do Internacional sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, o confronto válido pela Conmebol Libertadores foi marcado por uma briga entre torcedores que deixou um morto e um ferido a facadas. O ocorrido aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 11, em Porto Alegre, depois da partida que aconteceu no Beira-Rio, pela 2ª rodada da competição continental.

Enquanto a vítima é Alejandro Lopera Zuluaga, um torcedor colombiano de 27 anos, o homem ferido, que ainda não foi identificado, teria começado a briga. De acordo com a Polícia Civil gaúcha, ele é o principal suspeito de assassinato e, sob custódia, está passando por uma cirurgia no hospital.

De acordo com portal ge, a confusão foi protagonizada apenas por torcedores colombianos, que se reuniram na Cidade Baixa, após a partida no Beira-Rio. Alejandro, portanto, teria sido esfaqueado por outro torcedor do Atlético Nacional.

A Brigada Militar gaúcha informou que um motorista de transporte por aplicativo levava a vítima no carro e abordou policiais na rua após o ocorrido. Torcedores do Atlético Nacional ainda teriam cercado o veículo e exigido que ele levasse a pessoa ao hospital.

"Tiraram o meu celular, para eu não fugir, ligar para polícia, eu acho, e já foram colocando a pessoa no banco de trás. Eu fui em direção ao HPS (Hospital de Pronto Socorro), mas o homem já estava morto. Eu vi a viatura da polícia e pedi ajuda", revelou o motorista Lucas Aguiar à RBS TV.

O Beira-Rio conta com sistema de reconhecimento facial para controlar o acesso da torcida visitante durante os jogos. A tecnologia, portanto pode ser usada para idenficar os envolvidos no caso.