Com Carpini na mira, Santos anuncia demissão de treinador

Thiago Carpini, do Vitória, e Pedro Caixinha, ex-treinador do Santos

O Santos anunciou a demissão do técnico Pedro Caixinha, que estava no cargo desde o início da temporada. O clube paulista, portanto, analisa opções e Thiago Carpini, treinador do Vitória, é um dos nomes que agradam a diretoria do Peixe. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Ramiro, da Record.

Em comunicado oficial, o Santos divulgou que o auxíliar técnico César Sampaio vai comandar a equipe interinamente. Vale mencionar que os profissionais que trabalhavam como auxiliares de Caixinha também foram desligados do cargo.

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista sobre o comando do português, o Santos iniciou o Brasileirão com o pé esquerdo e somou apenas um ponto, conquistado no empate em 2 a 2 contra o Bahia, nas três primeiras rodadas da competição.

Thiago Carpini, no Vitória desde maio de 2024, é um dos nomes que agradam à diretoria do Santos. No Rubro-Negro, o comandante conquistou a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, além de marcar a segunda maior sequência invicta da história do clube, com 22 jogos consecutivos sem perder.

Dentro de campo, o clube paulista entrou em campo neste domingo, 13, e foi derrotado para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. A partida também marcou a reestreia de Neymar no Campeonato Brasileiro.