Auxiliar de Carpini celebra ponto somado e elogia atuação do Vitória

Estéphano Dijan, auxiliar técnico do Vitória, que comandou a equipe contra o Atlético-MG - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória esteve próximo de conquistar seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro, mas um gol nos minutos finais acabou com a chance vermelha e preta. No Mineirão, o Leão da Barra empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, na noite deste domingo, 13, e apesar de não ter vencido, somou seu primeiro ponto na competição, mas segue na zona de rebaixamento. O empate foi celebrado pela comissão do time.

O Leão da Barra esteve a frente do placar duas vezes, com gols marcados por Lucas Halter e Matheuzinho, mas não conseguiu segurar o placar. Sem Carpini à beira do campo — suspenso após expulsão contra o Flamengo —, quem comandou o rubro-negro baiano foi o auxiliar Estéphano Dijan, que elogiou a performance da equipe e valorizou o primeiro ponto conquistado no certame.

"Acho que a partida que nós fizemos foi muito boa dentro do que tinha proposto. A gente veio de uma viagem da Argentina, desgaste. O jogo hoje, claro, queríamos sair com a vitória, mas o ponto temos que dar muito valor, campeonato de 38 rodadas. Sair na frente duas vezes com o Atlético nos dá mais ânimo, e chamo a torcida do Vitória para a gente vencer a primeira no campeonato e seguir pontuando para fazer uma boa campanha, assim como foi no ano passado", comentou o auxiliar.

Dijan também destacou que a estratégia implementada para o jogo deu certo, mesmo com os dois gols sofridos pelo Vitória:

"Em relação ao sistema, o Atlético joga com o Scarpa, principal jogador que faz a bola chegar na área, que vem do lado direito. O Atlético busca profundidade. A ideia é que, com a linha de cinco no meio-campo, nós conseguiríamos tirar essa lateralidade do Atlético. A gente conseguisse pressionar o jogador que tinha a bola e diminuir o volume de jogo do Atlético. Deu certo. Tomamos dois gols de bola parada. Mas em cima do resultado temos que valorizar a entrega dos jogadores, e isso nos dá uma margem para buscar melhores resultados", disse.

O Vitória segue focado no Campeonato Brasileiro e tem novo compromisso pela frente nesta quarta-feira, quando recebe o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em partida válida pela quarta rodada.