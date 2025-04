Matheuzinho comemora gol e destaca evolução do Vitória na Série A

Matheuzinho marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Autor de um dos gols no empate do Vitória contra o Atlético-MG, neste domingo, 13, o meio-campista Matheuzinho destacou que, após três rodadas, o Leão está começando a entender a edição de 2025 da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ressaltou a dificuldade da competição.

Logo após o apito final, o camisa 30 do Leão da Barra também valorizou o ponto conquistado, apesar da circunstância do empate do Galo, que veio nos minutos finais do jogo, e celebrou o gol marcado — o primeiro nesta edição do Brasileirão:

“Feliz em ajudar com gol, acho que esse é o espírito de time aguerrido. Estamos começando a entender o que é Série A, não tem jogo fácil. Valorizar esse ponto fora de casa e agora só tem jogo difícil”, disse o craque do time.

O resultado tirou o rubro-negro baiano da ‘lanterna’ do Campeonato Brasileiro, mas manteve a equipe na zona de rebaixamento, com apenas 1 ponto conquistado, na 19ª posição do certame, mas apesar do momento turbulento do time, que venceu apenas uma partida das últimas 10 disputadas, a torcida esteve presente no Mineirão, e Matheuzinho fez questão de agradecer o apoio vindo das arquibancadas.

“É muito importante, eles são nosso décimo segundo jogador. A gente sabe que no Barradão a gente é muito forte e com eles aqui também a gente é muito forte, então agradecer toda a torcida que veio aqui hoje”, comentou o o jogador.

O Vitória segue focado no Campeonato Brasileiro e tem novo compromisso pela frente nesta quarta-feira, 16, quando recebe o Fortaleza, às 21h30, no Barradão, em partida válida pela quarta rodada.