Ex-Vitória vacila, regra de oito segundos é aplicada e gol ocorre; veja

Ex-Vitória, goleiro Dalton defende o Floresta-CE - Foto: Kely Pereira / Floresta

Um lance atípico definiu o resultado de um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro. O pivô da situação foi o experiente goleiro Dalton, ex-Vitória, no confronto entre Caxias e Floresta, pela terceirona.

O arqueiro segurou a bola por oito segundos, demorou de repor e o clube cearense foi penalizado pela recém implantada regra 12.

O que ocorreu?

Dalton estava com a posse da bola e o árbitro Luiz Augusto Tisne iniciou a contagem dos oito segundos. Como o goleiro infrigiu a regra, foi assinalado escanteio para o Caxias.

O escanteio foi cobrado, a zaga do Floresta tirou mal e Willen Mota ficou com a sobra na pequena área. Ele finaliza e marca aos 32 do segundo tempo. O gol garantiu a vitória do time de Caxias do Sul por 1 a 0.

Pela Série C, o goleiro do Floresta passou dos 8' segundos com a bola nas mãos. O juiz puniu com o escanteio (milagre).



Foi então que o Caxias fez o gol da vitória.



Caxias 1x0 Florestapic.twitter.com/dwPA75rGZM — ⚽ (@DoentesPFutebol) April 14, 2025

Confira as novas regras:

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) visando mais agilidade e fluidez nos jogos, já aplica os novos métodos da Ifab (International Football Association Board), órgão responsável pela regulamentação do futebol mundial.

Além da alteração na regra 12, a Conmebol implementou outras modificações que visam melhorar a organização e a fluidez das partidas:

Regra 3: Agora, apenas o capitão da equipe poderá se aproximar do árbitro para contestar decisões. Qualquer outro jogador que o faça estará sujeito a receber um cartão amarelo, buscando reduzir as discussões em campo e aumentar o respeito pelas autoridades.

Regra 8: Em caso de parada de jogo fora da área penal, o árbitro concederá um bola ao chão para o time que detinha a posse de bola, sempre que possível determinar essa situação. Caso não seja possível identificar quem estava com a posse, o juiz deixará a bola com o jogador da equipe que tocou a bola por último. A intenção é agilizar a retomada do jogo e evitar debates desnecessários sobre a posse.

Regra 9: Quando um membro da comissão técnica, um jogador temporariamente fora do campo, um reserva ou um atleta substituído ou expulso tocar a bola, o árbitro concederá um tiro livre indireto. Não haverá sanção disciplinar, desde que não haja intenção de interferir de forma antirregulamentar, reforçando a ideia de jogo mais rápido e fluido.

De acordo com a Conmebol, as mudanças têm o objetivo de agilizar o jogo e evitar "perda de tempo desnecessária", além de promover um ambiente mais justo e equilibrado para todos os times. A intenção é criar uma competição mais rápida e com menos interrupções, beneficiando o espetáculo e a experiência dos torcedores.