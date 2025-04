Conselho do Vitória tem reunião tensa com embate político e acusações

Reunião de apreciação do relatório anual do Conselho Gestor do Vitória aconteceu nesta segunda-feira, 14 - Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

O Esporte Clube Vitória realizou a reunião de apreciação do relatório anual do Conselho Gestor, referente ao exercício de 2024 na noite da última segunda-feira, 14. O encontro, que teve como objetivo avaliar as contas do clube, foi marcado por discussões acaloradas entre os membros do Conselho Deliberativo e o grupo Frente Vitória Popular (FVP), que já havia sinalizado sua insatisfação com o processo.

O incidente teve início com a transmissão da reunião, realizada pela FVP. O grupo havia solicitado que o evento fosse transmitido pelo canal oficial do clube, mas não obteve resposta. Sem o retorno esperado, a Frente Vitória Popular decidiu transmitir a reunião por conta própria, o que gerou um impasse. O presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida, reagiu contra a transmissão, alegando que as reuniões do tipo contêm informações confidenciais, como dados jurídicos e tributários, que não podem ser tornadas públicas antes de serem analisadas adequadamente pelos conselheiros.

O confronto resultante culminou em momentos de tensão, com a FVP alegando que seguranças armados foram chamados para conter a situação.

Contudo, Nilton Almeida, em entrevista ao Portal A TARDE, afirmou que os seguranças presentes não estavam armados e que sua presença foi uma medida de precaução para garantir a segurança e o bom andamento da reunião, uma vez que os membros da Frente Vitória Popular, segundo ele, tinham como intenção tumultuar o processo. Almeida também frisou que, apesar das divergências, a votação das contas do clube seguiu e o resultado do exercício, com um déficit de R$ 41,3 milhões, foi aprovado pela maioria dos presentes, com apenas 12 votos contrários.

Em sua fala, Almeida detalhou o processo da reunião, enfatizando que a sessão começou de maneira tranquila, com a apresentação do relatório técnico e a abertura para questionamentos dos conselheiros. Quando a transmissão da reunião foi descoberta, ele pediu respeitosamente que fosse interrompida, alegando que isso poderia expor informações confidenciais e prejudicar a análise do clube. Almeida também rebateu as alegações da FVP sobre o comportamento da mesa, afirmando que os conselheiros tinham direito de votar conforme sua convicção, mas que a interrupção da reunião para criar um “palco político” não poderia ser tolerada.

Por outro lado, a Frente Vitória Popular trouxe à tona uma série de críticas sobre o processo. O grupo apontou que o Conselho Fiscal não teve acesso adequado aos documentos, como o relatório da auditoria independente, que só foi disponibilizado 30 minutos antes da reunião, prejudicando a análise detalhada das contas. Além disso, a FVP fez questão de destacar que, embora o clube tenha alegado falta de tempo para enviar os documentos digitais, o procedimento foi conduzido de forma desorganizada, com exigência de um termo de confidencialidade que nunca foi exigido em anos anteriores.

Os membros da FVP também mencionaram a falta de transparência no processo. Segundo o grupo, o Vitória deveria ter feito a transmissão da reunião como parte de uma prática que vinha sendo adotada em outros momentos, como nas transmissões das votações do orçamento. Diante da ausência de resposta formal ao requerimento para a transmissão oficial, a FVP decidiu, por conta própria, fazer a transmissão no YouTube, com o intuito de garantir o direito à informação para os torcedores e associados do clube.

Ao longo da reunião, os membros da Frente Vitória Popular se abstiveram de votar, alegando que não tinham informações suficientes para tomar uma decisão fundamentada. A proposta do grupo era que as contas fossem aprovadas com ressalvas, com base em observações feitas por um conselheiro técnico, um auditor fiscal da Receita, que havia identificado pontos que necessitavam de mais discussão. No entanto, o presidente do Conselho Deliberativo não permitiu esse tipo de debate e encerrou a reunião logo após a votação, o que foi interpretado como autoritarismo pelos membros da FVP.

Em resumo, a reunião de apreciação do relatório anual do Vitória em 2024 ficou marcada por um grande embate entre o Conselho Deliberativo e a Frente Vitória Popular. O grupo opositor questionou a falta de transparência e a postura autoritária da direção, enquanto Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo, defendeu a continuidade da reunião e a aprovação das contas, destacando que as divergências políticas não podem se sobrepor ao compromisso com a seriedade e o bom funcionamento do clube.