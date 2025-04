Contra o Cruzeiro em crise, Bahia busca 1º triunfo no Brasileirão

Cruzeiro e Bahia se enfrentaram pela última vez na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia não tem obtido os melhores resultados no Campeonato Brasileiro, ainda sem vencer no certame, mas vive grande fase nas outras competições que disputa, estando longe de atravessar um momento turbulento na temporada. Já na contramão do Esquadrão, o Cruzeiro, adversário nesta quinta-feira, 17, pela 4ª rodada do Brasileirão, não vive seus melhores dias.

Nos últimos dez jogos disputados na temporada, a Raposa venceu apenas uma partida, e vem de maus resultados na Copa Sul-Americana, com direito a derrota em casa para um clube que faz apenas sua terceira participação na competição, derrota para um dos piores colocados no Campeonato Argentino, além de eliminação precoce na semifinal do Campeonato Mineiro, sem vencer nenhum clássico sequer, seja contra o maior rival, Atlético-MG, ou contra o América-Mg.

Apesar do momento ruim, que já dura 2 meses, a temporada do clube mineiro começou bem diferente da fase atual, cheia de expectativas por parte da torcida.

Com a contratação de diversos nomes de peso — Gabigol, Dudu, Fagner, Fabrício Bruno e Bolasie — trazidos por Alexandre Mattos, CEO do futebol, com aval do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, o Pedrinho, que deu ‘carta branca’ ao dirigente para reforçar o time, junto às importantes peças que já defendiam a camisa time e a chegada do treinador Leonardo Jardim, esperava-se grandes resultados dentro de campo. No entanto, não foi o que aconteceu.

A crise no futebol rompeu as quatro linhas e adentrou o âmbito interno, com o dono da SAF cruzeirense vindo à tona para fazer críticas à montagem do elenco. Em entrevista na semana passada, Pedrinho pediu desculpas publicamente ao torcedor do Cruzeiro por algumas contratações, que segundo o gestor, foram um ‘erro’.

"Erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Trouxemos jogadores que não deveriam ser contratados. Estou aqui pedindo desculpas para a torcida, porque nós erramos em alguns jogadores que nós trouxemos. Alguns, não deveria ter trazido. Agora trouxemos, está aí. É um erro. O futebol não perdoa a gente com erros", afirmou Pedro Lourenço.

Segundo Diogo Dantas, do jornal O Globo, nos bastidores do Cruzeiro, as criticas feitas pelo dono da SAF foram vistas como uma transferência de responsabilidade, já que o mesmo teve participação quase direta nas 18 contratações feitas pelo clube.

Um dos principais nomes contratados nesta janela, o atacante Dudu se posicionou a respeito do caso na semana passada, após a derrota para o Mushuc Runa, do Equador, no Mineirão. Em entrevista à rádio Itatiaia, o jogador garantiu que, como dono da SAF, Pedrinho pode falar e fazer o que quiser, enquanto os atletas precisam fazer as coisas acontecerem dentro de campo.

“Ele é dono do clube, a gente não tem que falar nada, não tem que ficar chateado com nada. A gente tem que fazer as coisas acontecerem dentro de campo [...] Enquanto a gente não fizer, a gente vai ficar escutando dele, de vocês da imprensa. Infelizmente o futebol é desse jeito. Tem que se fechar o grupo, comissão técnica", garantiu Dudu.

Entre as 18 contratações, somando a janela do meio de 2024 e a do início de 2025, o Cruzeiro investiu o superior a R$ 200 milhões comprar direitos econômicos de Christian, Fabrizio Peralta (emprestado ao Athletico), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lautaro Díaz, Matheus Henrique e Kaio Jorge. Além disso, houve investimento em torno de R$ 50 milhões para comprar João Marcelo, Lucas Villalba e Matheus Pereira, que estavam emprestados ao Cruzeiro.

Em meio a fase conturbada do rival, o Bahia visita o Cruzeiro nesta quinta-feira, 17, às 21h30, no Mineirão, podendo agravar o momento ruim vivido pela equipe mineira, e conquistar o primeiro triunfo na série A, em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão Série A.