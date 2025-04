Brasileirão: Bahia e Vitória tem três jogadores na seleção da 3ª rodada

Erick Pulga dividiu com Arrascaeta o status de melhor jogador da 3ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Apesar dos empates com Mirassol e Atlético-MG, dois atletas da dupla Ba-Vi tiveram atuação destacada. O goleiro Lucas Arcanjo e o zagueiro Lucas Halter, do Vitória, além do atacante Erick Pulga, do Bahia, fazem parte da seleção dos melhores da 3ª rodada do Brasileirão 2025.

A equipe com os melhores jogadores de cada posição nas partidas do último fim de semana foi montada pela plataforma de estatísticas Sofascore.

Lucas Arcanjo foi avaliado com a nota 8.4. O paredão rubro-negro fez oito defesas, sendo seis delas dentro da grande área, além de cinco cortes e um passe decisivo.

O zagueiro Lucas Halter obteve a nota 7.9. O capitão rubro-negro atuou os 90 minutos, fez o primeiro gol do Vitória na partida e realizou sete cortes. Das nove bolas longas executadas, Halter acertou seis.

Ao lado do uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, o tricolor Erick Pulga teve a maior nota entre os destaques, avaliado com 8.7. Vivendo fase espetacular, o "fantástico Pulga" marcou o gol do Bahia, acertou 17 dos 19 passes executados e acertou quatro de seis dribles.

Confira a Seleção da 3ª rodada do Brasileirão: