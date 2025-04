Ceni revela contratação que o Bahia ainda quer fazer para temporada

Ceni revela que Bahia busca atacante de beirada no mercado interno - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia segue atento ao mercado de transferências, com a prioridade voltada para a contratação de um atacante de beirada. Após o empate por 1 a 1 contra o Corinthians, neste domingo, 30, o técnico Rogério Ceni falou sobre a necessidade de reforçar o setor ofensivo, especialmente após a saída dos velocistas do elenco.

Segundo o treinador, a busca por um jogador de velocidade é clara, mas o Bahia segue cauteloso devido aos altos valores no mercado interno, endossando o discurso do executivo de futebol do clube, Cadu Santoro, que revelou o atentamento do Esquadrão ao mercado de transferências em entrevista ao ge.

“Acho que o Cadu deu uma entrevista, a gente sabe que precisa de um jogador de velocidade pelo lado, mas é uma janela que só tem o mercado interno e os valores estão muito caros para trazer reforços. Então temos que ter paciência. Uma contratação errada impacta muito no orçamento. Aqui não tem dinheiro infinito. Então é uma questão de tentar não ter lesões, mas é fato que na saída dos velocistas a gente precisa mudar a maneira de jogar. Mas só vamos investir quando tiver certeza que é um jogador diferenciado. O dinheiro aqui é limitado como em todo lugar”, afirmou Rogério Ceni durante a coletiva pós-jogo.