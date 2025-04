Bahia estreia no vôlei de praia com títulos no Campeonato Baiano

Bahia levou dois títulos no vôlei de praia - Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia (Associação)

O Esporte Clube Bahia já deu seu primeiro grande passo no vôlei de praia, conquistando os primeiros títulos da modalidade em sua história. Em sua estreia oficial, no último sábado, 29, o time tricolor brilhou ao conquistar os troféus da 1ª etapa do Campeonato Baiano, realizada na Arena Evo, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

A vitória aconteceu em grande estilo, no dia do aniversário de Salvador e também da conquista do primeiro título brasileiro de futebol do clube, marcando uma data histórica.

Lívia e Bulcks venceram Amanda e Laiza por 2 a 1 na decisão feminina | Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia (Associação)

Nas finais, as duplas do Bahia se destacaram. Lívia e Bulcks venceram Amanda e Laiza por 2 a 1 na decisão feminina, enquanto Moca e Juca superaram Belo e Lombardi, do CT Ailton Júnior, com uma vitória convincente por 2 a 0 no masculino. No feminino, a dupla Yara e Sofia também fez bonito, garantindo o terceiro lugar.

Moca e Juca superaram Belo e Lombardi com uma vitória por 2 a 0 | Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia (Associação)

Com as vitórias conquistadas em Salvador, o Bahia agora se prepara para o próximo grande desafio. A equipe viaja para Saquarema (RJ), onde, na próxima quarta-feira, 2, disputará a segunda etapa do Circuito Brasileiro, em busca de mais um título nacional.

O vôlei de praia é a mais recente adição ao projeto Bahia Olímpico, anunciado no último dia 19. Além desta modalidade, o projeto conta também com basquete 3x3 e outras quatro modalidades não olímpicas: rally, futevôlei, corrida de rua e MMA, consolidando o compromisso do clube com o esporte e o desenvolvimento de atletas em diferentes modalidades.