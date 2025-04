Carpini admite dificuldade sem Matheuzinho: "Faz a equipe jogar"

Thiago Carpini durante a partida contra o Juventude, no último domingo, 29 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 com uma derrota para o Juventude por 2 a 0, em jogo realizado no último sábado, 29. Com o revés, o Leão agora soma três derrotas, sete empates e 13 vitórias na temporada, mas a derrota expôs a falta de um substituto à altura de Matheuzinho, um dos pilares da equipe rubro-negra.

O técnico Thiago Carpini, durante a coletiva após o jogo, abordou a dificuldade de substituir o meia, que possui características únicas dentro de campo, principalmente no que diz respeito à capacidade de quebrar linhas e criar jogadas. O treinador reconheceu que a ausência de Matheuzinho fez falta no desempenho do time.

"Hoje, jogamos fora de casa com Pepê, Rato e Mosquito, jogadores que têm sua capacidade, mas não possuem a mesma característica do Matheuzinho. O Matheuzinho consegue quebrar linhas, driblar e fazer a equipe jogar. O Rato e o Pepê tentam fazer isso de uma maneira diferente, mas, hoje, não funcionou", declarou o treinador.

Embora Matheuzinho tenha começado 2025 com algumas dificuldades devido a lesões, ele esteve em campo em oito partidas, contribuindo com dois gols e uma assistência, além de seis vitórias e dois empates.

Com sua ausência, Carpini tem tentado diversas alternativas para suprir essa lacuna, utilizando Wellington Rato, Pepê e Fabri, mas nenhum deles conseguiu reproduzir o mesmo impacto do meia. O impacto da falta de Matheuzinho também foi sentido na eliminação do Vitória na Copa do Brasil e na derrota no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano.

Agora o Esporte Clube Vitória vira a chave e foca na estreia da Copa Sul-Americana diante da Universidad Católica-EQU, duelo marcado para quarta-feira, 2, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas. Pela Série A, o Leão volta a campo no domingo, 6, às 18h30, diante do Flamengo, no Estádio Manoel Barradas.