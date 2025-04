Novo Alerrandro? Carpini confirma acerto com centroavante

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico Thiago Carpini confirmou a contratação de um novo atacante para o Vitória durante coletiva após a derrota contra o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão 2025, neste sábado, 29. Confirmando os rumores trazidos pelo jornalista Venê Casagrande e confirmados pelo Portal A TARDE, Renato Kayzer chega para ser o fazedor de gols do Rubro-Negro.

Como apurado pelo Portal A TARDE, o atacante de 29 anos chega ao Vitória pelo valor de R$ 5 milhões, sendo divido em 12 parcelas, com um contrato válido por dois anos. Vale lembrar que o Leão da Barra busca um substituto para Alerrandro, que deixou o clube sendo artilheiro do Brasileirão. A equipe apostou em Carlinhos, mas o mesmo não conseguiu convencer a diretoria.

“Conseguimos esse "9" que tanto buscamos, mais um jogador para nos entregar gols”, disse Carpini durante entrevista ao portal "Lance!" após derrota contra o Juventude, confirmando a vinda de Kayser.

Renato Kayzer em ação pelo Fortaleza | Foto: Reprodução / Instagram / @renatokayzer

Com a camisa do Fortaleza, Kayzer atuou por 67 jogos, com 11 gols marcados e três assistências. Por lá, conquistou o Campeonato Cearense de 2022. Vale lembrar que a última vez que ele esteve em campo foi pela final do Cearense, onde logo nas primeiras corridas sentiu um incômodo e foi substituído, após isso, um edema muscular na coxa foi diagnosticado.

Kayser tem passagens por alguns clubes além do Leão do Pici, como Criciúma, Athletico-PR, Atlético-GO e Cruzeiro. Ele deve desembarcar em Salvador nos próximos dias para juntar-se ao grupo e iniciar os trabalhos com o Vitória.