Tensão: atleta sai do gramado em ambulância na primeira rodada do Brasileirão

Igor Cariús sendo retirado do campo de ambulância - Foto: Reprodução | Sport Recife

Durante o jogo entre São Paulo e Sport válido pela primeira rodada do Brasileirão 2025, neste sábado, 29. Um momento de tensão foi instaurado no estádio quando um atleta precisou ser atendido e retirado do gramado de ambulância.

Nos acréscimos do empate sem gols, o lateral do Sport Igor Cariús recebeu uma bolada na cabeça que o deixou desacordado, precisando passar por atendimento. Após o incidente, o protocolo de concussão foi acionado, permitindo que a equipe pernambucana pudesse realizar uma substituição.

O atleta precisou ser imobilizado e retirado de campo dentro de uma ambulância. Mas, ele saiu de campo consciente e respondendo às perguntas dos médicos, sendo examinado no próprio estádio, o lateral foi liberado para retornar ao seu vestiário.

Em nota, Sport diz que passou por exames de imagem que não detectaram nada anormal. “O atleta está bem e segue se recuperando do choque”, diz o clube.

Por conta do protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta será afastado por três dias.