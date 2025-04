Vitória anuncia a contratação de Léo Pereira

Léo Pereira foi anunciado com a camisa do Leão - Foto: Divulgação/EC Vitória

O Vitória oficializou, nesta sexta-feira, 28, a contratação do atacante Léo Pereira, que chega por empréstimo do CRB até dezembro de 2026. O jogador de 24 anos reforça o setor ofensivo do Leão e pode ser opção para o técnico Thiago Carpini já na estreia do time no Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, neste sábado, 29, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi.

Léo Pereira atua principalmente pela ponta esquerda e teve bom desempenho nas últimas duas temporadas pelo CRB, acumulando 14 gols e 10 assistências em 92 partidas. Além disso, o atacante ajudou o clube alagoano a conquistar dois títulos estaduais. No Brasil, ele também passou por Corinthians, Grêmio e teve destaque com a camisa do Atlético Goianiense.

Além de Léo Pereira, o Vitória confirmou nesta sexta-feira a chegada do atacante Erick. O clube ainda busca a contratação de um centroavante para fechar o elenco antes do encerramento da janela de transferências.