Santoro nega proposta do Bahia por Wagner Leonardo: "Prioridade foi Ramos Mingo"

Wagner Leonardo era capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Uma polêmica que tomou conta do futebol baiano recentemente foi a suposta tentativa do Bahia de contratar o zagueiro Wagner Leonardo, então capitão do Vitória. No entanto, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, negou qualquer proposta oficial do defensor, apesar de não descartar a busca por jogadores do rival.

"Primeiro que a gente vai olhar sempre o mercado independente da rivalidade. Se a gente receber ofertas que entenda que façam sentido para o clube vai estar aberto a fazer. Da mesma forma que a gente vai olhar para qualquer equipe da Série A. Saindo do rival local e olhando para a região [Nordeste] a gente teve muito sucesso com a chegada do Juba, nesse primeiro impacto do Pulga, com equipes que acabam concorrendo com a gente", iniciou o diretor de futebol do Bahia, em entrevista ao GE Bahia

A resposta de Santoro foi ao questionamento de propostas oficiais do Bahia ao zagueiro Wagner Leonardo e ao meia Matheuzinho, principal jogador do rival Vitória. Ele negou as ofertas, e ainda afirmou que a prioridade na defesa foi o zagueiro Santiago Ramos Mingo, contratação mais cara do clube na tempora.

"Falando do rival, são atletas [Wagner Leonardo e Matheusinho] de altíssimo nível. A gente nunca fez oferta oficial por nenhum deles. Se repercutiu muito o Wagner Leonardo. Nossa prioridade na janela sempre foi o Ramos Mingo, primeira opção nossa. Estamos felizes com a chegada dele", falou Santoro.

Com os boatos, até mesmo o Vitória se pronunciou de maneira oficial com críticas do presidente Fábio Mota de aliciamento do jogador. Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo ironizando a permanência de Wagner Leonardo com a legenda 'história não se vende'.

Wagner Leonardo foi vendido pelo Vitória por R$ 25 milhões ao Grêmio poucas semanas depois, após pedir para ser negociado. Já o Bahia comprou Ramos Mingo, do Defensa y Justicia por R$ 27 milhões.