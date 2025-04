Oficial! Vitória anuncia retorno de atacante para temporada 2025

Erick, atacante do Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, 28, o retorno do atacante Erick para a temporada 2025. O jogador de 27 anos chega por empréstimo junto ao São Paulo e volta ao Rubro-Negro depois de defender a equipe baiana entre 2018 e 2019.

Erick, atacante do Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

Com vínculo contratual com o clube paulista até o final de 2026, o atacante chega sem a opção de compra ao final do acordo. O Leão, entretanto, pagará 100% dos salários do jogador, além do valor pelo empréstimo.

Erick chega para reforçar o setor ofensivo do Vitória e disputar posição no time titular com Gustavo 'Mosquito', Wellington Rato, Carlos Eduardo e Fabri, que costumam atuar como ponta direita no Rubro-Negro.

A tendência é que ele tenha seu nome regularizado ainda nesta sexta-feira para ficar à disposição do técnico Thiago Carpini na estreia do Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Juventude, neste sábado, 29, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Esta será a segunda passagem do jogador pelo clube baiano, que já jogou 32 partidas, marcou três gols e duas assistências na equipe entre 2018 e 2019.