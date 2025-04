Nova camisa do Bahia com a PUMA tem imagens em alta definição vazadas; assista

Uniformes do Bahia são vazados antes do lançamento oficial - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Horas antes do evento que tornará oficial a parceria entre Bahia e Puma, os novos uniformes do Tricolor tiveram fotos vazadas nas redes sociais. As imagens, reveladas nesta sexta-feira, 28, mostram o padrão principal, com a camisa branca, e o número dois, com a camisa tricolor, que serão utilizados pelo time na temporada 2025.

Além disso, um vídeo promocional do clube começou a rodar nas redes sociais antes da publicação oficial. A peça mostra Everton Ribeiro vestindo a nova camisa branca do Bahia e anunciando o patrocínio da Axi, parceira global do Grupo City. O vídeo conta com a participação do zagueiro John Stones, do Manchester City e da seleção inglesa.

Assista o vídeo:

Os uniformes serão divulgados de forma oficial pelo Esquadrão de Aço no evento de lançamento, que tem início marcado às 18h30 e também contará com atrações musicais. Além disso, os padrões vão ser entregues para os torcedores que garantiram presença na festividade, localizada no Trapiche Bernabé.

Além das camisas, vazaram também os valores dos novos produtos tricolores. As camisas do Bahia devem ser vendidas entre R$ 329, com o modelo torcedor, e R$ 499, modelo jogador. A coleção completa, que inclui peças para a comissão técnica, treino, viagem e concentração, também será revelada no evento.

Com a chegada da Puma, o clube encerra uma era de sete anos com sua marca própria, Esquadrão, que produziu quase 20 uniformes durante esse período.