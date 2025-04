No Bahia? Joia argentina do Manchester City pode ser emprestada para clube do Grupo

Claudio Echeverri, jogador do Manchester City - Foto: Divulgação | AFA

Contratado pelo Manchester City por cerca de R$ 134 milhões, o argentino Claudio Echeverri está fora dos planos do clube inglês nesta temporada e pode ser emprestado na janela de transferências de verão europeu, no meio do ano, para outro time do conglomerado.

Apesar de ter deixado o futebol sul-americano recentemente, o Girona, da Espanha, aparece como principal opção para o meio-campista, de acordo com o jornalista César Luis Merlo.

Sensação do River Plate na temporada passada, Echeverri tem apenas 19 anos, mas já deixou sua marca contra a Seleção Brasileira no Torneio Sul-Americano sub-20. Apelidado de 'Diablito', o jogador marcou dois gols na goleada de 6 a 0 da Argentina sobre o Brasil na estreia da competição.

É impossível não relacionar o caso do meio-campista com outros jogadores que foram adquiridos pelo City Football Group. Os cenários de Julian Alvarez, hoje no Atlético de Madrid, e dos brasileiros Douglas Luiz e Savinho se assemelham por se tratarem de jogadores que foram adquiridos pelo conglomerado, mas emprestados logo em seguida.

Vale destacar também o caso de Kayky, que foi contratado pelo Manchester City, ganhou rodagem em outros clubes da Europa e foi emprestado em 2023 ao Bahia. Após outra passagem pelo futebol europeu, o jovem atleta retornou ao Tricolor nesta temporada e é opção para o técnico Rogério Ceni.