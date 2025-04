Bahia busca renovação com Rogério Ceni: "É o interesse das partes"

Rogério Ceni ao lado do diretor executivo Cadu Santoro - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Bahia e Rogério Ceni já iniciaram as primeiras conversas para a renovação de contrato. A informação foi revelada nesta quinta-feira, 27, por Cadu Santoro, executivo de futebol do Esquadrão de Aço, em entrevista ao Globo Esporte Bahia.

"O contrato dele acaba, mas já existe uma conversa inicial", declarou o gestor.

Tanto o clube quanto Ceni desejam seguir com a parceria. Com a vontade mútua, a tendência é que os ajustes sejam feitos e o vínculo seja prorrogado em breve.

"É o desejo do clube que ele continue. E é o desejo dele continuar. E quando as duas partes têm interesse, as coisas acabam, naturalmente, chegando em um denominador comum", complementou Cadu Santoro.

Bahia mudou de patamar com Rogério Ceni

O treinador chegou ao Bahia em setembro de 2023 com a missão de livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro daquele ano, tarefa que foi cumprida com sucesso na última rodada da competição, na goleada por 4 a 1 diante do Atlético-MG na Fonte Nova.

Desde então, Ceni tem obtido êxitos e recolocado o Bahia em outro patamar. Em 2024, sob seu comando, o Esquadrão de Aço alcançou a 8ª posição no Campeonato Brasileiro, garantindo uma vaga na fase preliminar da Libertadores, feito que não acontecia desde 1989. Logo depois, conquistou a vaga na fase de grupos da maior competição do continente.

Recentemente, conquistou o seu primeiro título comandando o time azul, vermelho e branco ao superar o arquirrival Vitória.