Novas camisas do Bahia têm preços revelados pela Puma; veja

Bahia e PUMA vão apresentar ao público os novos materiais esportivos do Esquadrão - Foto: Divulgação / EC Bahia

Próximo da oficialização do acordo entre Bahia e PUMA como novo fornecedor de material esportivo, a marca alemã divulgou os preços das novas camisas do Esquadrão que serão fabricadas pela empresa. Os novos mantos do Esquadrão de Aço custam entre R$ 249,99 e R$ 499,99.

A PUMA fornecerá vestuário, calçados e equipamentos em todas as categorias para o mais popular do Nordeste brasileiro, abrangendo as equipes masculina, feminina e juvenil.

A nova coleção da PUMA com o Esporte Clube Bahia SAF será apresentada ao público em evento nesta sexta-feira, 28, e estará disponível para venda nos canais oficiais da PUMA e do Bahia.

A parceria entre a PUMA e o Bahia faz parte da estratégia e das ambições globais da PUMA. Essa nova parceria se baseia na maior e pré-existente da PUMA com o City Football Group, que começou em 2019 com o Manchester City e agora inclui vários clubes da família CFG: Melbourne City (AUS), Lommel SK (BEL), Girona FC (ESP), Mumbai City FC (IND), Montevidéu (URU), Palermo FC (ITA) e Bolívar (BOL).