Bahia anuncia parceria com a PUMA como fornecedora oficial de uniformes

Bahia e Puma vão lançar camisas em 28 de março - Foto: Reprodução

Como já era especulado há alguns meses, o Bahia é mais uma equipe do futebol brasileiro e a assinar com a PUMA como fornecedora oficial de uniformes do clube. O Tricolor, assim, deixa de usar a 'Esquadrão', marca própria criada em 2018. O anúncio do acordo foi feito neste sábado, 15.

De acordo com o Bahia, a PUMA fornecerá vestuário, calçados e equipamentos em todas as categorias para o mais popular do Nordeste brasileiro, abrangendo as equipes masculina, feminina e juvenil.

A nova coleção da PUMA com o Esporte Clube Bahia SAF será apresentada ao público no dia 28 de março de 2025 e estará disponível para venda nos canais PUMA e Bahia.

A parceria entre a PUMA e o Bahia faz parte da estratégia e das ambições globais da PUMA. Essa nova parceria se baseia na maior e pré-existente da PUMA com o City Football Group, que começou em 2019 com o Manchester City e agora inclui vários clubes da família CFG: Melbourne City (AUS), Lommel SK (BEL), Girona FC (ESP), Mumbai City FC (IND), Montevidéu (URU), Palermo FC (ITA) e Bolívar (BOL).

“Esta parceria entre o Esporte Clube Bahia SAF e a PUMA representa um novo marco em nossa grande história. Estamos unindo forças com uma marca global que compartilha nossa paixão e dedicação para crescer e desenvolver ainda mais o futebol. Com essa parceria, traremos produtos de alta qualidade para nossos torcedores e jogadores, respeitando nossa identidade e tradição, mas também inovando e elevando o nível do Clube dentro e fora do campo”, comenta Rafael Soares, Diretor de Marketing e Comercial do Esporte Clube Bahia SAF.

“Estamos entusiasmados com nossa conexão com o Esporte Clube Bahia SAF, um clube que ressoa profundamente com a paixão do futebol brasileiro. A parceria destaca nosso compromisso em promover a cultura do esporte para o futuro, fornecendo produtos de alto desempenho para atletas e torcedores apaixonados”, comemora a Diretora de Marketing da PUMA Brasil, Luciana Soares.

Para comemorar o início da parceria, a PUMA e o Esporte Clube Bahia SAF criaram um vídeo com o ator e comediante baiano Luís Miranda. Nele, o ator interpreta um apresentador de telejornal fictício que revela ter encontrado um animal (PUMA) em várias partes da Bahia.

O vídeo termina com o anúncio de um evento de fãs para associados e não associados para celebrar o início da parceria, que acontecerá na próxima sexta-feira (28 de março) no Trapiche Barnabé, em Salvador. Os participantes do evento ganharão uma das novas camisas do Esporte Clube Bahia SAF para a temporada 2025. Os ingressos são R$ 450 para associados e R$ 500 para não associados.