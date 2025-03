De olho no Ba-Vi, Ceni destaca importância de vencer em casa

Rogério Ceni foca em garantir um bom resultado na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia garantiu nesta quinta-feira, 13, sua classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores 2025 ao vencer o Boston River por 1 a 0, na partida de volta da 3ª fase da competição continental. Com o resultado, o time tricolor assegurou seu lugar entre os melhores clubes da América do Sul, e terá seu grupo sorteado nesta segunda-feira, 17, às 20h. Contudo, a celebração pela conquista de um dos principais objetivos da temporada foi breve, pois a equipe já volta sua atenção para a decisão do Campeonato Baiano.

O primeiro jogo da final contra o Vitória acontecerá neste domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, e, para o técnico Rogério Ceni, o foco agora é garantir a vitória em casa. Em entrevista após o triunfo sobre os uruguaios, Ceni reconheceu a importância de fazer valer o mando de campo e explicou que, apesar da alegria pela classificação na Libertadores, o time precisa se preparar para o desafio do Ba-Vi.

"Hoje estamos cansados para domingo, mas esperamos estar recuperados. Vamos fazer uma escalação de acordo com a condição física de cada jogador. Precisamos vencer esse primeiro jogo porque sabemos a dificuldade que é jogar na casa deles. Contamos com o apoio do torcedor. É um jogo difícil de se jogar. No primeiro encontro, mesmo melhor, empatamos de 0 a 0. Nada que foi feito hoje garante um domingo bom para a gente. Temos que trabalhar e fazer tudo outra vez no domingo", afirmou Ceni.

Apesar do desgaste físico após a intensa sequência de jogos na Libertadores, o treinador tricolor fez questão de reforçar que o time está focado em levar vantagem na decisão em casa, sabendo da dificuldade que é atuar no Barradão, onde o Vitória se torna ainda mais forte.