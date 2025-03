Ba-Vi põe em disputa os dois melhores ataques do Brasil em 2025

Dupla Ba-Vi tem os melhores ataques do país entre os clubes que disputam o Brasileirão de 2025 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Além de toda a emoção e rivalidade histórica, o clássico Ba-Vi válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano vai colocar à prova os dois melhores ataques do país entre os clubes que disputam a Série A do Brasileirão.

O Esquadrão de Aço lidera a lista com 35 tentos anotados até então. Já o rubro-negro baiano vem no encalço do arquirrival no ranking, com 34 gols marcados.

O Bahia goleou quatro adversários em 2025: Sampaio Corrêa por 4 a 0 e o América-RN por 5 a 1, na Copa do Nordeste, e fez 6 a 0 Colo-Colo e 5 a 0 no Jacuipense pelo Campeonato Baiano, com 20 gols marcados.

Igual ao arquirrival, o Vitória também bateu quatro adversários com goleada na temporada: 4 a 1 em Juazeirense e o Colo-Colo pelo Baianão, indo às redes em 16 oportunidades.

Comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Bahia vem motivado após conquistar a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, ao bater o Boston River pelo placar mínimo na Fonte Nova.

Já o Vitória vem mordido. A equipe de Thiago Carpini foi derrotada em pleno Barradão para o Náutico e foi eliminada da Copa do Brasil.

O clássico Ba-Vi do jogo de ida da final do Baianão será neste domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova. Por ter feito a melhor campanha no estadual, o Vitória decide o título no Barradão, no dia 23 de março, às 16h.