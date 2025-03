Bahia busca reverter histórico e conquistar título Baiano no Barradão

Bahia foi campeão baiano no Barradão em 2018 - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

A decisão do Campeonato Baiano de 2025 começa neste domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, onde o Bahia, com o mando de campo, enfrenta o Vitória no primeiro jogo da final. Para o técnico Rogério Ceni, o objetivo é garantir um bom resultado diante de sua torcida para evitar a pressão de precisar reverter o placar no Barradão, no segundo jogo, marcado para o próximo domingo, 23.

Precisamos vencer esse primeiro jogo porque sabemos a dificuldade que é jogar na casa deles Rogério Ceni - técnico do Bahia

Essa preocupação de Ceni é fundamentada no histórico recente da dupla Ba-Vi quando a decisão do Campeonato Baiano acontece no Barradão, o estádio do Vitória. Ao longo dos anos, o Bahia tem encontrado dificuldades para conquistar o título do estadual quando a segunda partida ocorre no território rival. Em nove finais decididas com o Barradão como palco do jogo decisivo, o Vitória levou a melhor em sete ocasiões, enquanto o Esquadrão levantou o troféu apenas duas vezes – nos anos de 1998 e 2018.

O Bahia tem um retrospecto positivo na edição de 1998, quando sagrou-se campeão baiano sem a necessidade de uma final direta, mas com o jogo decisivo sendo realizado na casa do Vitória. Naquele ano, o Tricolor venceu os dois turnos do Campeonato. Já em 2018, o Bahia venceu o Vitória tanto na Arena Fonte Nova (2 a 1), quanto no Barradão (0 x 1), erguendo a taça de campeão baiano diante da torcida rubro-negra.

Confira o histórico de títulos do Campeonato Baiano decididos no Barradão:

1998: Bahia campeão

2000: Vitória campeão

2004: Vitória campeão

2005: Vitória campeão

2009: Vitória campeão

2010: Vitória campeão

2013: Vitória campeão

2017: Vitória campeão

2018: Bahia campeão