Show de Gilberto Gil e BaVi no dia seguinte; saiba operação da Fonte Nova

A operação conta com uma equipe de mais de 500 pessoas - Foto: San Júnior | Divulgação

Uma logística especial foi anunciada pela Casa de Apostas Arena Fonte Nova para receber três grandes eventos esta semana. Além do jogo entre Bahia e Boston River, pela terceira fase da Conmebol Libertadores, que aconteceu nesta quinta-feira, 13. A arena recebe o show de estreia da turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, no sábado, 15, e a primeira partida da final do Campeonato Baiano, com o clássico BaxVi, no domingo, 16.

A operação conta com uma equipe de mais de 500 pessoas, entre carregadores, time de limpeza, brigadistas, técnicos de segurança do trabalho, operadores de iluminação, som, gerador e profissionais especializados na montagem e movimentação de estruturas suspensas.

Por conta de sua estrutura, o palco foi montado com antecedência e permanecerá na Praça Sul durante as duas partidas, sem interferir na organização do jogo. O camarote Esquadrão Zone irá funcionar com visibilidade total para o campo nos assentos laterais.

Além disso, o gramado foi preparado conforme o cronograma de manutenção, com adubação, corte, marcação e aferição dos parâmetros. Para a apresentação de sábado, será coberto com o piso de proteção EasyFloor.

Após o show, o trabalho de adequação para o jogo de domingo terá início imediato, com profissionais atuando de forma simultânea na desmontagem das estruturas, retirada do piso e configuração do campo. No gramado serão utilizadas vassouras magnéticas para identificar e resgatar objetos pequenos, e também serão feitos o corte, a marcação e a pintura.