Show Gilberto Gil: metrô opera em esquema especial neste sábado

CCR Metô amplia horário de funcionamento do metrô - Foto: Divulgação

Uma operação especial de mobilidade foi montada em Salvador para atender o público do show de Gilberto Gil, que acontece no próximo sábado, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, na capital baiana. A informação é do Portal g1.

A turnê "Gil - Tempo Rei" marca a despedida do artista dos palcos e deve explorar toda a longa obra do baiano que tem mais de cinco décadas de carreira e é um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira.

Segundo a esposa e produtora do artista, Flora Gil, um dos motivos que levou à decisão foi a exaustão provocada pelas viagens, pois se tornou cansativo para o artista, que tem 82 anos, embarcar com grande equipe e estrutura.

O horário de funcionamento do metrô foi ampliado na Estação Campo da Pólvora até 0h30 para embarque. Já as demais estações funcionarão somente para desembarque. A operação contará ainda com aumento no número de viagens dos trens conforme a demanda, informou a CCR Metrô Bahia, responsável pela operação.

A abertura dos portões será às 17h. A classificação é de 16 anos e menores de 5 a 15 anos podem entrar acompanhados dos responsáveis legais. Os ingressos, que custam entre R$90 e R$1.450, podem ser comprados na internet.

A passagem do metrô custa R$4,10. Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca.