Musical sobre Elza Soares completa 15 anos e volta a Salvador

Musical sobre Elza Soares terá exibições em Salvador - Foto: Divulgação

O musical Se Acaso Você Chegasse voltará em breve a Salvador. O espetáculo, que homenageia Elza Soares, terá duas apresentações especiais no Teatro Moliére da Aliança Francesa, nos dias 29, às 20h, e 30, às 19h.

A peça teatral está em cartaz há 15 anos e é considerado uma das mais emocionantes celebrações da trajetória da artista. Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla e no local da apresentação, com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Escrito por Elísio Lopes Jr. e dirigido por Antônio Marques, o musical destaca as diversas fases da carreira de Elza Soares, intercalando cenas marcantes com canções de seu repertório. A montagem conta com três atrizes no papel da artista: Aline Nepomuceno, Denise Correia e Lívia França.

O elenco ainda conta com Agamenon de Abreu, Cristiane Florentino, Gilson Garcia, Lycia Pestana, Leonardo Freitas e Madah Gomes.

Serviço:

Espetáculo “Se Acaso Você Chegasse”

Data: 29, às 20h, e 30, às 19h (sábado e domingo)

Local: Teatro Moliére da Aliança Francesa

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

Vendas: Sympla ou no local, no dia da apresentação

Classificação: Livre

Informações: (71) 99269-8274