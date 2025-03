Filhos de Jorge realiza show gratuito neste fim de semana; saiba mais

- Foto: Divulgação

O Parque Shopping Bahia comemora cinco anos com uma programação gratuita de shows no domingo, 16, em Lauro de Freitas. As apresentações ocorrem na Praça de Alimentação (L3), com Luana Matos às 14h e Filhos de Jorge às 17h30. Além dos shows, entre os dias 13 e 16, o shopping recebe o festival BurguerLand, que traz estações de hambúrguer artesanal, acompanhamentos e bebidas no estacionamento externo.

O festival também terá shows diários, como Rubinho Gabba com covers de Coldplay e U2 nos dias 13 e 14, e apresentações de A Feira e Swing do Linnoy no sábado, 15. No encerramento, domingo, 16, sobem ao palco Victor Martins, Fruto Proibido (tributo a Rita Lee) e Loop com um cover da banda Queen. O evento funcionará das 12h às 23h e contará com área infantil e espaço pet-friendly.

SERVIÇO

O quê: Aniversário 5 anos Parque Shopping Bahia, com BurguerLand e shows

Quando: BurgerLand, de 13 a 16 de março, das 12h às 23h; Shows, 16 de março, às 14h (Luana Matos) e às 17h30 (Filhos de Jorge)

Locais: BurgerLand: Estacionamento externo

Shows: Praça de Alimentação (L3)

Programação Gratuita