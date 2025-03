Obras do Complexo Cidade da Música já estão 60% concluídas

Obras do Complexo Cidade da Música - Foto: Divulgação | Sucop

As obras do Complexo Cidade da Música chegaram aos 60% de execução. O projeto contempla a Escola de Música e Artes e a Sala de Espetáculos. Os novos equipamentos culturais da cidade irão homenagear o maestro Letieres Leite, que faleceu em 2021 e ficou marcado por sua atuação fundamental na construção da história da música feita em Salvador, a exemplo da criação da Orkestra Rumpillezz, que funde as matrizes percussivas do candomblé com o jazz.

A execução da obra está sob a responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e, após a conclusão, será entregue à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), que assumirá a administração dos espaços. A previsão é de que ambos os equipamentos sejam entregues no segundo semestre deste ano.

No edifício destinado à Escola de Música e Artes, algumas etapas já foram concluídas, como as fundações, reservatórios internos, casas de bombas, estruturas e lajes do primeiro ao nono andar. Também foram finalizados a concretagem das paredes, a cobertura do reservatório subterrâneo, além da construção de pilares, vigas e lajes dos nove pavimentos.

No momento, estão em andamento os serviços de alvenaria de vedação, revestimento de paredes e pisos em granito, além da instalação dos sistemas hidrossanitário, hidráulico, elétrico, eletrônico, de incêndio e climatização. As próximas fases incluem a instalação do isolamento acústico, montagem da cobertura de madeira com claraboia de vidro, escadaria em madeira e os acabamentos finais.

Já no casarão que abrigará a Sala de Espetáculos, as intervenções incluem a instalação da caixa dos elevadores e do reservatório inferior, além da restauração das paredes e do restauro interno das fachadas, já concluídas. Também foram finalizados os trabalhos nas paredes, laje subterrânea, pilares dos elevadores, vigas e escadas do quarto ao quinto pavimento da área de serviços.

A estrutura metálica do espaço está 98% concluída, e atualmente as obras se concentram na instalação da estrutura para os equipamentos cênicos, finalização da cobertura metálica, levantamento das alvenarias em bloco cerâmico e colocação do piso em madeira de lei. Na sequência, será executada a cobertura com telhas cerâmicas, além dos acabamentos e revestimentos finais.

Orlando Castro, superintendente da Sucop, destacou a importância da obra para a cidade e reforçou o compromisso com a revitalização do patrimônio cultural. “Nosso objetivo é entregar os equipamentos totalmente revitalizados, prontos para impulsionar a cena cultural e artística de Salvador, proporcionando novas oportunidades e experiências para moradores e visitantes”, afirmou.

Espaços

Com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a Escola de Música e Artes e a Sala de Espetáculos serão integradas à Cidade da Música da Bahia e à Casa das Histórias de Salvador/Arquivo Municipal, formando assim o Complexo Cultural Cidade da Música. Os equipamentos estão sendo erguidos a partir do reaproveitamento de uma ruína do século XVII, de forma a restaurar, preservar e conservar este patrimônio histórico da cidade.

A Escola de Música e Artes, implantada em um prédio com dez andares, vai atender à grande demanda por capacitação de técnicos da economia criativa da música. Já a Sala de Espetáculos será um espaço para eventos que comportará um público de cerca de 200 pessoas e dará suporte às aulas práticas da Escola de Artes e Tecnologia.

Investimento

A obra conta com investimento total de cerca de R$70 milhões, ocupando os dois equipamentos em uma área de 776 m². Os recursos para a construção da Escola de Artes e Tecnologia e da Casa de Espetáculos são oriundos de parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).