Wanda Chase pega virose do Carnaval e homenagem na ALBA é adiada

Apresentadora trabalhou ao lado Ildázio Júnior no Observatório do A TARDE - Foto: Reprodução | Instagram @chase.wanda

A jornalista Wanda Chase, de 74 anos, foi acometida pela virose do Carnaval. A apresentadora seria homenageada nesta quinta-feira, 13, com o título de cidadã baiana na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). No entanto, a comunicadora contou em seu Instagram que precisou adiar a cerimônia devido ao problema de saúde.

Wanda tranquilizou os fãs e explicou o adiamento da cerimônia na rede social. “Queridos, tudo bem com vocês? Eu estou acometida com a virose do Carnaval! Mas fiquem tranquilos! Já estou me cuidando! Infelizmente não tenho condições de receber o título de cidadã baiana pela ALBA, proposta pela bancada do PT, liderada pela querida Deputada Estadual Fátima Nunes. Estando recuperada 100%, informo para vocês uma nova data! Se cuidem! Estou me cuidando!”, escreveu.

Veja a publicação:

Publicação de Wanda | Foto: Reprodução | Instagram @chase.wanda

Natural do Amazonas, Wanda Chase escolheu a Bahia como lar desde os anos 80. Em 2025, foi um dos grandes nomes do Carnaval de Salvador, comandando a transmissão do Grupo A TARDE ao lado de Gustavo Castellucci e Ildázio Tavares Jr.