Wanda Chase vai receber Título de Cidadã Baiana

Wanda Chase é amazonense - Foto: Divulgação

A jornalista manauara Wanda Chase, que comandou a transmissão do Carnaval de Salvador feita pelo Grupo A TARDE, vai receber o Título de Cidadã Baiana na próxima quinta-feira, 13, no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), às 15h.

A homenageada é amazonense, neta de caribenhos e tem mais de 47 anos de experiência em comunicação e mais de 45 prêmios recebidos. A honraria é uma proposta da Bancada do Partido dos Trabalhadores, liderada pela deputada Fátima Nunes, por todo o trabalho e trajetória que Wanda construiu na Bahia, desde que chegou em 1988, como jornalista, apresentadora, militante do Movimento Negro, e uma referência quando o assunto é cultura baiana.

Wanda iniciou sua carreira jornalística no Jornal A Crítica, em Manaus, foi estagiária na TV Amazonas e trabalhou em Recife e Campina Grande. Já na década de 80, Wanda visitava a Bahia para participar das passeatas pela libertação de Nelson Mandela, assim como da Noite da Beleza Negra e da Noite da Mãe Preta, através do Movimento Negro Unificado.

Em 1988, Wanda mudou-se para a capital baiana, foi conselheira e assessora de imprensa do Olodum, e trabalhou na TV Bahia por 27 anos, onde começou como repórter investigativa e depois se consagrou como jornalista de cultura e comentarista do Carnaval. Wanda trabalhou também na TV Aratu, na TVE e no portal Ibahia.

Para a proponente da sessão, a deputada Fátima Nunes, o título é mais do que justo, diante de toda a representatividade de Wanda, além de ser uma maneira de agradecer e demonstrar todo o orgulho que a Bahia tem pela comunicadora.

“Wanda Chase é, para nós, um símbolo da nossa baianidade. Ela tem uma alma baiana, escreve sobre nossa história e a nossa cultura há décadas, e vive na nossa cidade há mais de 35 anos. A Bahia abraçou e acolheu esta jornalista e em troca ela levou a nossa terra para o mundo. Nada mais justo do que devolver este carinho tornando-a uma cidadã baiana”, declarou a líder do PT na Alba.

Em 2002, a jornalista recebeu o Título de Cidadã Soteropolitana concedido pela Câmara Municipal de Salvador (CMS).