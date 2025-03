Expo Axé celebra mulheres com roda de conversa na CAIXA Cultural

A roda contará com as presenças confirmadas de Márcia Short, Débora Souza e Anna Valéria - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador promoverá, no próximo dia 11 de março de 2025, às 17h, a quarta roda de conversa da Expo Axé: 'A Força Sonora e Visual de um Movimento'. O evento será dedicado a mulheres que desempenharam papéis fundamentais na história da axé music, celebrando suas contribuições ao gênero e suas trajetórias no cenário musical baiano.

A roda contará com as presenças confirmadas de Márcia Short, Débora Souza, representando a Banda Didá e Anna Valéria, jornalista com mais de 40 anos de carreira, que acompanhou de perto o desenvolvimento do movimento. A conversa será mediada pelo curador Jonga Cunha, e os temas em pauta envolverão os desafios enfrentados pelas mulheres no gênero, suas conquistas e o impacto de sua participação na evolução da axé music.



Desde dezembro de 2024, a Expo Axé está em cartaz na CAIXA Cultural Salvador e continua em exibição até 16 de março de 2025. A exposição destaca as quatro décadas de história da axé music, explorando sua sonoridade, identidade visual e impacto cultural.

➡️ Serviço:

▪️Evento: 4ª Roda de Conversa da Expo Axé: A Força Sonora e Visual de um Movimento

▪️Tema: Homenagem às Mulheres do Axé Music

▪️Data: 11 de março de 2025 (terça-feira)

▪️Horário: 17h

▪️Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, nº 57, Centro

▪️Entrada: Gratuita (sujeita à lotação do espaço)

A exposição segue aberta de terça a domingo, das 9h às 17h30, com entrada gratuita até o dia 16 de março.