Bloco Timbalada confirma dois dias de desfile em 2026

Timbalada - Foto: Divulgação

O Bloco Timbalada confirmou sua participação no Carnaval de Salvador em 2026, desfazendo as incertezas dos últimos anos. O bloco desfilará dois dias no circuito Barra-Ondina. A confirmação foi feita durante o desfile no Carnaval de Salvador e as vendas foram abertas nesta segunda, 10.

Na próxima festa, os foliões poderão curtir a energia da Banda Timbalada na sexta, enquanto no sábado Carlinhos Brown comandará a festa. Confira: