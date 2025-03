Cantoras Clécia Queiroz e Maíra Lins apresentam o show ‘Sambelas’

- Foto: Matheus de Jesus

Ritmo matriz de praticamente tudo o que se faz em termos de música na Bahia, o samba de roda do Recôncavo está no centro das atenções das cantoras baianas Clécia Queiroz e Maira Lins no show Sambelas, que elas apresentam hoje, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), às 20h.

Na verdade, o show é sobre o samba em geral, mas com um olhar especial para os sons que vieram do Recôncavo. “Esse show busca justamente explorar essa diversidade dentro do universo do samba, mesclando nossas identidades artísticas. O repertório traz tanto o samba de roda tradicional do Recôncavo Baiano, que faz parte da minha trajetória, quanto composições de grandes nomes que dialogam com esse gênero, como Dorival Caymmi, Roque Ferreira e Caetano Veloso”, detalha Clécia.

“Além disso, incluímos clássicos do samba, com um olhar especial para a presença da mulher nesse cenário, homenageando grandes intérpretes como Clara Nunes e Alcione. Em resumo, o repertório é um encontro entre a tradição e a renovação do samba, celebrando aqueles que mantêm essa história viva e pulsante”, acrescenta a cantora.

No palco, elas serão acompanhadas pelos bambas Dudu Reis (cavaquinho), que divide a direção musical com Marcos Bezerra (violão), Zé Mário (bandolim), Rafael Santana (Bolota), Alex Brandão (percussão) e Gel Barbosa, fera do acordeon, para deixar tudo ainda mais harmônico.

Diferente de outros ritmos locais, que costumam operar de forma monotemática – alegria, alegria e mais alegria – o samba teve seu imaginário “esticado” ao longo de mais de um século, abarcando e expressando todo tipo de emoção humana. Esta versatilidade do samba é outra faceta que Clécia e Maíra exploram no show. “A alma desse show está na diversidade do samba e na capacidade que ele tem de tocar diferentes emoções. O samba transita entre dores de amor, saudades, tristezas, mas também fala de fé, de crenças em mitos como as sereias, e de divindades afro-brasileiras e católicas”, lembra Clécia.

“No entanto, a tônica principal é a alegria. O samba provoca um encantamento que transcende a música, extravasa para o corpo e transforma quem o escuta. E é isso que queremos proporcionar ao público: uma experiência vibrante e envolvente, onde cada pessoa possa sentir essa energia e celebrar conosco essa tradição tão rica e potente”, acrescenta a cantora.

Plasticidade e elasticidade

Maíra faz coro com a parceira e aprofunda: “O repertório desse show atesta a multiplicidade das facetas do samba, dos sotaques, das linguagens que o samba tem. É um repertório com total decoro e reverência ao samba como trilho da nossa expressão, mas também com total representatividade dessas identidades de duas artistas diferentes”.

“Apesar de sermos do mesmo lugar e estarmos com o nosso trabalho dentro do samba, a gente conseguiu, nesse repertório desse show, mostrar justamente a plasticidade, a elasticidade, inclusive cênica, para montar um trabalho como esse”, complementa.

Outro eixo fundamental para o duo é a força feminina do samba, o que vem bem a propósito no mês da mulher. “A parceria com Clécia surge da feliz coincidência de sermos produzidas individualmente pela Pool Produções e pela Hora Produções, parceiros de muitos anos de trabalho, tanto meu quanto dela, que viram nas nossas identidades, nas nossas particularidades, a oportunidade de juntar potências e eles fizeram essa provocação para que realmente duas cantoras, duas vozes femininas do samba, se juntassem no mês da mulher”, conta Maíra.

“Por meio desse show, Sambelas, a gente mostra, reafirma o ancestral e o atual da força feminina no samba. A gente vai cantar músicas de Clara Nunes, uma grande diva da história da música brasileira que deu vida, vitrine e lugar ao samba no mercado fonográfico”, lembra Maíra.

Minibios

Veterana cantora, atriz e dançarina, Clécia queiroz é Doutora em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Mestre em Artes pela Howard University (EUA). Gravou quatro álbuns e ganhou diversos prêmios (Braskem de Teatro, Prêmio Copene de Música, Prêmio SESC de Música, XII Festival de Música Educadora FM).

Maíra Lins é cantora e compositora baiana com mais de uma década de carreira. Sua trajetória é marcada pela valorização da cultura afro-brasileira.

Sambelas – Com Clécia Queiroz e Maira Lins / Hoje, 20h / Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA / Classificação: Livre