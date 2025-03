Goethe-Institut abre exposição sobre entregadores de aplicativo - Foto: Divulgação

O Goethe-Institut Salvador-Bahia inaugura sua primeira exposição de 2025 na sexta-feira, 14, às 19h, com entrada gratuita. A mostra 'entregaDORES: Uma Coreografia Invisível da Cidade', do artista Zaca Oliveira, propõe uma reflexão sobre a realidade dos entregadores de aplicativo e os impactos da precarização do trabalho. A visitação segue até 16 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

A exposição apresenta pinturas e performances que retratam a rotina desses trabalhadores e suas relações com o espaço urbano. A curadoria é de Pablo Lemos, com Mel Nascimento, Saturno Oliveira e Vitor Barbosa. Além da mostra, haverá debates e performances sobre o tema.