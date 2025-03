Tudo que você precisa saber antes do show de Gilberto Gil em Salvador

Os portões da Arena Fonte Nova serão abertos às 17h - Foto: Divulgação

O show de Gilberto Gil na turnê 'Gil - Tempo Rei' acontece neste sábado, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A apresentação faz parte da despedida do artista dos palcos e promete um repertório que percorre mais de cinco décadas de carreira. Para facilitar o acesso ao evento, a Secretaria de Mobilidade de Salvador e a CCR Metrô Bahia montaram uma operação especial de transporte.

A turnê marca o encerramento das apresentações ao vivo de Gilberto Gil, que decidiu se despedir dos palcos devido ao desgaste das longas viagens e à logística das turnês. A decisão foi confirmada por sua esposa e produtora, Flora Gil.



Acesso ao evento

Os portões da Arena Fonte Nova serão abertos às 17h, e o check-in VIP começa às 15h30. A classificação indicativa do evento é 16 anos, mas menores de 5 a 15 anos podem entrar acompanhados dos responsáveis legais. Os ingressos variam entre R$ 90 e R$ 1.450 e podem ser adquiridos pela internet.

Confira abaixo os acessos conforme o tipo de ingresso:

• Acesso 03 - Norte (Estacionamento EDG): Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Pista Aquele Abraço.

• Acesso 19 - Super Norte (Estacionamento EDG): Cadeira Superior L/N - Andar com Fé.

• Acesso 20 - Anfrísia Santiago (Estacionamento N Leste): Camarote.

• Acesso 03 - Sul (Estacionamento EE): Cadeira Inferior Leste, Cadeira Inferior Oeste, Pista Premium Banco do Brasil, Pacote VIP Expresso 2222 e Pacote VIP Esotérico.

• Acesso 20 - Anfrísia Santiago (Estacionamento N Oeste): Camarote e Lounge Premium.

Como acessar os ingressos:

Os ingressos devem ser acessados exclusivamente pelo aplicativo da Eventim. Não serão aceitos ingressos impressos, em PDF ou fotos do QR Code. O acesso ao evento será permitido apenas pelo QR Code gerado dentro do aplicativo Eventim.PASS.

Para garantir uma entrada tranquila, recomenda-se que os ingressos sejam acessados previamente, pois eles ficam disponíveis offline no aplicativo. No dia do evento, é importante manter o celular carregado para evitar problemas.

Transporte e mobilidade

A operação especial de mobilidade inclui a ampliação do horário do metrô na Estação Campo da Pólvora até 0h30 para embarque. As demais estações funcionarão apenas para desembarque. A CCR Metrô Bahia também informou que haverá um aumento no número de viagens conforme a demanda.

A tarifa do metrô custa R$ 4,10 e pode ser paga diretamente na catraca com cartões de crédito, débito, dispositivos com tecnologia NFC (como celulares e smartwatches) ou QR Codes adquiridos no aplicativo Recarga Pay.

Para quem usa o Cartão Integração do Metrô, as recargas podem ser feitas pelos seguintes meios:

• Zap do Metrô (via Pix): pelo número (71) 9688-0714.

• Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi.

• Rede credenciada: cerca de 2 mil pontos de venda espalhados pela cidade.