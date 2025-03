Show Triângulo do Forró volta com Adelmário, Flávio José e Dorgival Dantas

- Foto: Divulgação

O projeto musical "Triângulo do Forró" retorna em 2025, trazendo Adelmário Coelho, Flávio José e Dorgival Dantas para apresentações em três cidades do Nordeste. O evento acontecerá em Aracaju, Salvador e Feira de Santana, celebrando a tradição do forró e a cultura nordestina.

A turnê começa em 30 de abril, na capital sergipana. Em Salvador, o show será em 9 de maio, no Armazém Convention, enquanto em Feira de Santana a apresentação acontece no dia 10, no Espaço Ária Hall.

Os três artistas prometem um repertório repleto de sucessos que marcaram suas carreiras e o forró, como “Anjo Querubim”, de Adelmário Coelho, “Tareco e Mariola”, de Flávio José, e “Coração”, de Dorgival Dantas. Com estilos únicos, o trio se destaca por sua contribuição ao gênero, levando a essência do forró para diferentes gerações.

O evento é realizado pela All In Eventos, e os ingressos estarão disponíveis exclusivamente no site Brasil Tickets.

SERVIÇO

Triângulo do Forró

Salvador: 9 de maio de 202, às 19h, Armazém Convention

Feira de Santana: 10 de maio de 2025, às 21h, Espaço Ária Hall

VALORES DOS INGRESSOS

SALVADOR

Arena | R$ 60 (meia) / R$ 120 (inteira)

Camarote | R$ 300

Mesas | de R$ 250 a R$ 400

Lounge para 10 pessoas | R$ 6.000

FEIRA DE SANTANA (PREÇOS PROMOCIONAIS)

Pista | R$ 80

Camarote | R$ 140

Lounge | R$ 300