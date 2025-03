Samba da Resistência celebra o Mês da Mulher em Itapuã

A sambista Gal do Beco - Foto: Divulgação

Neste sábado, 15, a partir das 17h, o Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã, será palco de uma edição especial do Samba da Resistência, reunindo duas grandes referências do samba: Gal do Beco e Dona Salvadora. O evento, que acontece gratuitamente, celebra a força feminina no gênero.

Realizado pela Diversom e liderado pelo mestre Seu Régis, o projeto promove uma roda de samba marcada pela ancestralidade e resistência, com um repertório dedicado às mulheres que fizeram e fazem história na música popular brasileira. A base instrumental será comandada pelo violonista Pedrão Abib, acompanhado de uma talentosa formação de músicos: Coutinho da Viola, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar.

A edição especial do Samba da Resistência não poderia ter convidadas mais simbólicas. Dona Salvadora, mestra do samba da Bahia, carrega em sua trajetória a tradição das feiras populares e das casas de farinha do interior do estado, unindo poesia e musicalidade em sua arte. Já Gal do Beco, carioca de origem e baiana de coração, consolidou seu nome nas rodas de samba da Bahia, tornando-se um dos principais expoentes do samba de raiz e criadora do icônico espaço Beco de Gal.

O evento busca não apenas celebrar as mulheres no samba, mas também fortalecer a tradição da música de terreiro, de roda e de resistência. O público é convidado a participar ativamente dessa celebração, contribuindo voluntariamente para a continuidade do projeto via Pix (71) 99327-5880 – sugestão de R$ 20.

O Samba da Resistência acontece mensalmente, reunindo diferentes gerações em torno da cultura popular.