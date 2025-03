Picolino anuncia programação especial neste Mês do Circo

Programação de março começa com o show do Palhaço Xurumelo - Foto: Divulgação

Em março, o Mês do Circo, que tem como data magna o dia 27, vai ter uma programação festiva com muita palhaçaria, mágica, acrobacias, malabares e muita diversão no Circo Picolino, que celebra ainda 40 anos de formação e produção artística circense.

A programação de março começa com o show do Palhaço Xurumelo, no dia 15 de março, às 17h, que trará truques de mágica, malabares, capoeira, dança e fará nevar no Circo Picolino. Durante os números, o espectador é convidado a participar. Ao final , será realizada uma grande brincadeira musical com todo o público.

No dia seguinte, 16 de março, domingo, às 17h, ocorre o espetáculo REPTAR - com o artista chileno Alexis Ayala, que traz a história de uma criatura de qualidades reptilianas que desenvolve performances poéticas que combinam dança junto as técnicas circenses de acrobacias, equilíbrio de mãos e faixas aéreas.

As comemorações ao mês do Circo continuam com um belíssimo show de mágica, no dia 23 de março, às 17h, com o Mágico Dragon com o seu fantástico Dragão. Para encerrar a programação de março, Circo Picolino realiza dia 27 de março, data marco das festividades do Dia do Circo, o espetáculo “GRAN CIRCUS”, inspirado na história e na alma do circo brasileiro, que mescla o circo tradicional com o contemporâneo, com números de malabarismo, palhaço, monociclismo, equilibrismo e aéreos.

O espetáculo, voltado principalmente para o público infantil, é uma grande brincadeira, no qual desfilam personagens do imaginário popular circense como as rumbeiras, os ciganos, os mágicos e suas partners magníficas. Esta data também é direcionada para projeto escola - particulares, pagam R$ 30; públicas, têm gratuidade.

Bilheteria

Em todos os eventos de março, o Circo Picolino adota a seguinte bilheteria: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 10 (para moradores do território do Circo - Pituaçu, Boca do Rio, Patamares e Imbuí). Conta ainda com Ingresso Social para Professores, Artistas, Pessoas Trans, Pessoas com Deficiência e Mães Solo, em que este público paga meia entrada. Importante pontuar que, crianças a partir de 2 anos pagam meia entrada.

40 anos

Além de realizar uma lindíssima programação circense em março, o Picolino vai ocupar o Teatro Sesc Senac Casa do Comércio com o espetáculo “Circo Picolino - 40 anos”, um show de variedades circenses, com artistas que integram a Cia Picolino de Circo. Os ingressos para esta apresentação já estão disponíveis na Bilheteria do teatro e no site Sympla (https://encurtador.com.br/09PM4), com valores de R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$16 (credencial Sesc).