Salvador recebe peça "A Falecida" de Nelson Rodrigues

Escrito em 1953, o clássico teatral “A Falecida” narra o plano da tuberculosa e frustrada Zulmira - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador apresenta, entre os dias 27 e 30 de março, a peça “A Falecida”, uma obra de Nelson Rodrigues. Protagonizada por Camila Morgado e idealizada por Sérgio Módena, a peça traz no elenco Stela Freitas, Gustavo Wabner, Alcemar Vieira, Claudio Gabriel, Thiago Marinho e Alan Ribeiro.

As apresentações acontecem às 20h de quinta a sábado e às 19h na sessão do domingo. Os ingressos serão vendidos a partir das 12h do dia 25 de março na plataforma Sympla, por R$15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Escrito em 1953, o clássico teatral “A Falecida” narra o plano da tuberculosa e frustrada Zulmira, que sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa. Dessa forma, ela causaria inveja em sua prima e vizinha Glorinha, com quem, apesar de não falar mais, mantém uma relação inexplicável de competição. Mesmo escrita há 70 anos, a peça revela sua força e atualidade num país ainda regido pela falsa moralidade e hipocrisia. Nos dias de hoje, o fanatismo religioso abordado por Nelson Rodrigues tornou-se ainda mais significativo em nosso país.

"Eu e Camila somos apaixonados por esse texto e pelo legado de Nelson Rodrigues. E ela é uma atriz “rodrigueana” por excelência, assim como o Thelmo Fernandes. Esta montagem marca a minha primeira direção de uma obra do Nelson. Estamos criando uma encenação atemporal para a peça, que, originalmente, foi escrita em 1953 e se passa no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas Nelson vai além da crônica carioca. Ele radiografa a miséria da alma humana, presente nos mais diversos lugares e épocas”, comenta o diretor Sérgio Módena.